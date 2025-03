Diese Vereinbarung mit dem Bund, die Ende letzten Jahres ausgelaufen war, wolle man nun auch nicht mehr verlängern, so das Innenministerium in Brandenburg. Die Erstaufnahme stünde für den Zweck der Zwischenunterbringung nicht mehr zur Verfügung. Die zuständige Abteilung im Innenministerium sei angewiesen, die Vereinbarung mit dem Bund neu zu verhandeln.

Langes Vorgänger Michael Stübgen (CDU) hatte mit dem Bund vereinbart, Menschen aus dem sogenannten Ortskräfte-Programm aufzunehmen, um sie dann nach dem Königsteiner Schlüssel auf die Bundesländer zu verteilen. Neben Brandenburg ist auch Niedersachsen an der Verteilung von Ortskräften in Deutschland beteiligt.

Hintergrund der Weigerung Langes sind Zweifel am Auswahlverfahren. Es sei unklar, wer genau aus Afghanistan nach Deutschland komme. "Die Auswahl der betreffenden Afghanen ist letztlich undurchschaubar, es bestehen erhebliche Zweifel an den vorgenommenen Überprüfungen, hinzu treten Sicherheitsbedenken", so Lange. Es mute zudem seltsam an, dass fast vier Jahre nach der Machtübernahme der Taliban immer noch "angebliche Ortskräfte" ausgeflogen werden, so die Innenministerin. Sie forderte die Bundesregierung auf, offene Fragen "sehr zeitnah" zu klären.

Lange ist nicht die einzige Kritikerin. In den vergangenen Wochen waren Stimmen aus CDU/CSU, darunter auch mehrere Landesinnenminister, laut geworden, die das Verfahren in Zweifel zogen.