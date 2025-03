Do 20.03.25 | 14:10 Uhr

In Oberspreewald-Lausitz beginnen am Donnerstag die Gespräche über eine mögliche Fusion der Gemeinden Altdöbern und Großräschen. Dafür haben die Großräschener Stadtverordneten während ihrer Versammlung am Mittwochabend mehrheitlich gestimmt.

Bei den Arbeitsgesprächen zwischen Vertretern beider Orte soll es unter anderem um eine mögliche Umstrukturierung der Verwaltung gehen, sagte Altdöberns Bürgermeister Peter Winzer (SPD). Sollte es zu einer Fusion kommen, wolle Altdöbern zum Beispiel weiterhin einen Verwaltungssitz haben, den die Bürgerinnen und Bürger anlaufen können. Des Weiteren sollen laut Winzer eigene Schul- und Kita-Standorte in der Gemeinde erhalten bleiben.