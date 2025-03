Die frisch gewählte Landesvorsitzende der Grünen in Brandenburg, Andrea Lübcke, wird für Annalena Baerbock in den Bundestag nachrücken. Dies sagte ein Sprecher des Brandenburger Landesverbands am Mittwoch.

Die noch amtierende Bundesaußenministerin Baerbock ist Kandidatin für den Vorsitz der UN-Generalversammlung, daher wird ihr Bundestagsplatz frei. Baerbock soll im Juni gewählt werden. Lübcke folge aufgrund ihres Listenplatzes 3 als Nachfolgerin für Baerbock, sagte der Sprecher.