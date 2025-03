Innenministerin Lange will pro Jahr 100 zusätzliche Polizeikräfte einstellen

Brandenburgs Innenministerin Katrin Lange (SPD) will in den kommenden Jahren die Zahl der Polizistinnen und Polizisten im Land erhöhen. Jährlich sollen es rund 100 mehr werden. Sie sagte dem rbb am Montag, dass künftig 9.000 Polizistinnen und Polizisten im Landesdienst beschäftigt werden sollen. Aktuell sind es 8.300.

Lange begründet das mit neuen Herausforderungen für die Polizei beispielsweise bei der Cyberkriminalität. Zukünftig brauche es in diesem Bereich mehr Experten innerhalb der Polizei.