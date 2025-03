Seit Wochen streiten Krankenkassen und Landkreise in Brandenburg über die Kosten für Rettungseinsätze. Weil die Kassen diese nicht mehr komplett übernehmen, drohen Bürgern Zuzahlungen. Bei einem Treffen in Potsdam soll eine Lösung her.

Der Streit über die Kosten von Rettungsfahrten in Brandenburg ist am Freitag Thema eines Spitzentreffens in Potsdam.

Im Gesundheitsministerium beraten Landräte und Oberbürgermeister mit Vertretern der Krankenkassen sowie Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) Gesundheitsministerin Britta Müller (parteilos, für BSW). Im Anschluss wollen Woidke und Müller über die Ergebnisse informieren.



Grundsätzlich will die Landesregierung verhindern, dass Menschen, die den Notruf wählen, einen Teil der Kosten für Rettungseinsätze übernehmen müssen. Der Kreis Märkisch-Oderland hatte in der vergangenen Woche begonnen, Patienten rückwirkend zum 1. Januar Gebührenbescheide zuzustellen, in denen ihnen die Differenz zum Festbetrag der Kassen in Rechnung gestellt wird.