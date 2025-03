Der Brandenburger Landtag will erneut die Folgen der Corona-Maßnahmen aufarbeiten, diesmal nicht in einem Untersuchungsausschuss, sondern in einer Enquete-Kommission. Was das Parlament diesmal anders machen möchte. Von Hanno Christ

Für das BSW geht damit ein Herzenswunsch in Erfüllung. Es ist ein Zugeständnis der SPD an den Koalitionspartner. Schon in der ersten Landtagssitzung war die Kommission mit großer Mehrheit im Landtag beschlossen worden. Unter dem Titel "Lehren aus der Coronapandemie zur Analyse und Aufarbeitung staatlicher Maßnahmen sowie zur Stärkung der Krisenresilienz des Landes Brandenburg" soll das Gremium nun die Folgen der Corona-Zeit in den Blick nehmen.

An ein erstes Koalitionsvorhaben von SPD und BSW konnten die Parlamentarier am Freitag im Landtag schonmal einen Haken machen: Die Enquete-Kommission, die Lehren aus der Corona-Pandemie ziehen soll, hat ihre erste Sitzung absolviert. Es geht also los.

Die Kommission unter Vorsitz der SPD hat sich viel vorgenommen, will mehr in die Zukunft und weniger in die Vergangenheit schauen. Dafür wird sie fünf Themenbereiche unter die Lupe nehmen: Untersucht werden soll etwa die Resilienz des Gesundheitssystems, also wie gut etwa Gesundheitsämter oder Krankenhäuser auf einen Ernstfall wie eine Pandemie vorbereitet sind.

In der vergangenen Legislatur-Periode waren sie maßgeblich an der Corona-Politik beteiligt. Etwa durch das Bildungsministerium, das auch Schulschließungen durchführte, oder durch das Innenministerium, das neben den Kommunen für die Durchführung und Einhaltung von Corona-Maßnahmen verantwortlich war und zeitweilig auch für die Organisation der Impfstoff-Verteilung.

Auf dem Papier richtet sich die Arbeit der Kommission vor allem auf die Bewältigung künftiger Herausforderungen. Um den strengen Blick zurück wird sie nicht herumkommen. Die einstigen Koalitionspartner SPD und CDU werden sich in der Kommission wohl weniger Lob als Kritik an ihrer eigenen Regierungsarbeit stellen müssen.

Im Landtag kam es in Debatten immer wieder zu tumultartigen Szenen, wenn es um die Corona-Aufarbeitung ging. So warf der AfD-Abgeordnete Lars Hünich den Regierungsfraktionen vor, sie hätten durch die Corona-Maßnahmen "Blut an den Händen" und seien verantwortlich für den Tod von Alten und Kindern. Dass die Corona-Politik aber auch Schlimmeres verhindert hatte, kam dabei zu kurz.

Mit der Enquete-Kommission will das Parlament also einen neuen Anlauf wagen – und den womöglich auch in einem anderen, versöhnlicheren Tonfall. Kommissions-Mitglied Julia Sahi (SPD) hat die Erwartung, dass es diesmal mit der Aufarbeitung besser laufen wird als in der in der Vergangenheit. "Diese Enquete-Kommission ist für mich eine unglaubliche Chance, einfach weil sie einen Raum aufmacht für Dialog. Wir haben jetzt im Nachhinein – wo man ja bekanntlich klüger ist – die Chance, Dinge als Lehren für die Zukunft zu ziehen", so Sahi.

Es seien alle angehalten, sich ihrer großen Verantwortung bewusst zu werden. Christian Dorst vom BSW sagt aber auch, dass die Verantwortlichen von einst etwas gut zu machen hätten. "Diejenigen, die die Corona-Maßnahmen-Gegner so verteufelt haben, die sollten schon zu der Einsicht kommen, dass die ein oder andere Entschuldigung fällig wäre", so Dorst. Er sieht aber auf der anderen Seite Verhärtungen. Vielleicht, so hofft Dorst, sei es auch dort an der Zeit für mehr Milde.