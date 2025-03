Die Lehrerinnen und Lehrer in Brandenburg könnten angesichts enger finanzieller Spielräume künftig eine Pflichtstunde mehr unterrichten. Darüber berät die SPD/BSW-Koalition, wie aus Informationen der Deutschen Presse-Agentur zu den Haushaltsplänen am Dienstag hervorgeht. Zuerst berichtete der "Tagesspiegel" [Bezahlinhalt] .

Alternativ könnten Stunden gemindert werden, die Lehrern für besondere Aufgaben angerechnet werden. Das Bildungsministerium äußerte sich auf Anfrage nicht zum Stand des Haushaltsverfahrens vor dem Kabinettsbeschluss.

In Brandenburg fallen bisher an Grundschulen 27 Stunden pro Woche und an Oberschulen, Gesamtschulen und Gymnasien 25 Stunden pro Woche verpflichtend an. Mit einer Pflichtstunde mehr wäre das Niveau der Wochenstunden in Berlin erreicht.

Finanzminister Robert Crumbach (BSW) hatte angekündigt, dass der Doppelhaushalt für 2025 und 2026 für Brandenburg nicht ohne Kürzungen auskommen und zu neuen Schulden führen werde.