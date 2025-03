Rund drei Monate nach dem Start der SPD/BSW-Regierung in Brandenburg hat Ministerpräsident Woidke Schwerpunkte seiner Koalition skizziert. Er kündigte Kurskorrekturen an - und Konsequenzen aus der Wirtschaftslage.

Ministerpräsident Woidke kündigt Einsparungen in Brandenburg an

Für die Erklärung und die Debatte hatte der Landtag ursprünglich zweieinhalb Stunden angesetzt. Doch nach nicht mehr als mageren zwei Stunden fanden sich keine weiteren Redner mehr, die über Regierungsarbeit streiten wollten. Ende der Debatte. Pause.

Der Ausklang war sinnbildlich für den holprigen Verlauf des Vormittags. Woidke war lange gedrängt worden, endlich eine Regierungserklärung abzugeben. In anderen Bundesländern waren Amtskollegen deutlich schneller damit. Wohin will die neue Regierung? Welche Vision hat sie? Wo setzt sie Schwerpunkte und wo nicht? Wo setzt der Landeschef ein Zeichen?

Statt klarer Ansagen: viel Altbewährtes, keine Überraschungen. Woidke will die Wirtschaft stärken, Lehrkräfte von Bürokratie entlasten, Migration soll "geordnet" werden, also mehr und schneller abgeschoben werden, gleichzeitig sollen aber auch Ausländer schneller in Arbeit kommen. Die Regierung will mehr Geld für bis zu 9.000 Polizisten und Krankenhäuser ausgeben und zu guter Letzt – Evergreen – Bürokratie abbauen. Klimaschutz kam ganz hinten in der Erklärung doch noch vor, nach der Betonung der Bedeutung von Braunkohle bis 2038.

Die Regierungserklärung hatte den Sound des Koalitionsvertrages von SPD und BSW mit dem Titel "Bewährtes sichern. Neues schaffen." Vom Neuen war allerdings wenig zu hören, schon gar nichts von einer angekündigten "Kurskorrektur".