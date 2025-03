Bessere Beleuchtung und mehr Wachschutz für Flüchtlingsheim in Stahnsdorf geplant

Eine Flüchtlingseinrichtung in Stahnsdorf (Potsdam-Mittelmark) soll besser geschützt werden. Auf sie hatte es am Wochenende einen Überfall gegeben. Das Sicherheitspersonal wird aufgestockt und es soll eine verbesserte Beleuchtung im Außenbereich geben, teilte der Landrat von Potsdam-Mittelmark, Marko Köhler, am Donnerstagabend im Kreistag mit.