Tobias Borstel (parteilos) ist nicht mehr Bürgermeister von Großbeeren (Teltow-Fläming). Das teilte die Gemeinde am Mittwoch auf ihrer Webseite mit. Die Gemeindevertretung hatte demnach am vergangenen Freitag einen Bürgerentscheid zu seiner Abwahl beschlossen.

Borstel war seit 2018 im Amt. Er hatte zunächst den Rückhalt der Mehrheit der Gemeindevertreter, dann den Rückhalt in seiner damaligen SPD-Fraktion verloren. Schließlich trat er 2024 aus der SPD aus und bildete bei der Kommunalwahl eine neue Fraktion, die "Unser Großbeeren - Deine Stimme"-Fraktion (UGDS).

Auf Antrag dieser Fraktion hatte die Gemeindevertretung am Freitag über die Einleitung eines Bürgerentscheids zur Abwahl Borstels zu entscheiden. Die Mitglieder stimmten einstimmig dafür. Nur Borstel als Bürgermeister und seine Frau als Fraktionsvorsitzende der UGDS stimmten als betroffen bzw. befangen nicht ab. Es war bereits das dritte Abwahlverfahren im Laufe seiner Amtszeit. Es gab jahrelange Auseinandersetzungen um verzögerte Haushaltsbeschlüsse und Borstels Amtsführung.



Landkreis und Wahlleiter müssen nun einen genauen Termin für die Nachfolge-Wahl finden. "Es wird voraussichtlich der 6. Juli werden, mit einer möglichen Stichwahl am 20. Juli", sagte der Vorsitzende der Gemeindevertretung, Daniel Krause, dem rbb auf Nachfrage - also noch vor den Sommerferien. Die Termine müssten aber noch vom Landkreis bestätigt werden. "Ich würde mir wünschen, dass wir einen fairen Wahlkampf jetzt bekommen und im Sinne der Gemeinde die beste Lösung finden", so Krause weiter. Erste mögliche Kandidaten stehen bereits in den Startlöchern. Bis zum 1. Mai sind Anmeldungen möglich.