Der Brandenburger Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat am Mittwoch in Potsdam zu einer Konferenz mit den Landräten und Oberbürgermeistern über die Migrationspolitik eingeladen. An dem Treffen im Innenministerium nehmen auch Vertreter der kommunalen Spitzenverbände und Innenministerin Katrin Lange (SPD) teil.

Brandenburg will mit der Einrichtung eines sogenannten Dublin-Zentrums in Eisenhüttenstadt schneller einen Teil der Geflüchteten an andere Staaten zurückführen. Im Dublin-Zentrum stehen ihnen weniger Rechte zu als anderen Asylbewerbern. Von Andreas B. Hewel

Seit wenigen Tagen werden in Eisenhüttenstadt Flüchtlinge, die bereits in Polen registriert worden sind, im so genannten Dublin-Zentrum untergebracht. Sie sollen nach Polen zurückgebracht werden. Ob und wie das im Einzelfall erfolgen kann, ist sicher auch Inhalt der Gespräche. Abschiebungen werden derzeit vom Innenministerium und der Zentralen Ausländerbehörde ZABH in Eisenhüttenstadt organisiert.

Der Landrat des Kreises Oder-Spree, Frank Steffen (SPD), sagte Antenne Brandenburg vom rbb, in seinem Kreis stünden viele Flüchtlingsunterkünfte zurzeit leer. Deswegen sei es wichtig, dass das Land auch die Vorhaltekosten bezahle. So stehen im Kreis Oder-Spree die Unterkünfte im Bethanien-Heim in Beeskow und die Container-Unterkunft in Petersdorf leer. Im Kreis Märkisch-Oderland sind sogar mehr als 250 Plätze unbesetzt.

Auch die Abschiebung von Geflüchteten, die bereits im Land in anderen Unterkünften untergebracht sind, laufe noch nicht optimal, wie Landrat Steffen beklagte. Hier gebe es vor allem Probleme mit dem Datenaustausch zwischen den Kreisen und dem Land.