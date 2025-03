Bereits im vergangenen Jahr wollte die Stadt das Treppenhaus sanieren. Doch weil die Kosten mehr als 1.000 Euro betragen, müsste sie den Auftrag ausschreiben. "Überall hört man von Kollegen das gleiche", sagt Thielecke. Handwerker seien nicht mehr bereit, sich auf öffentliche Aufträge zu bewerben, weil sich das kaum lohne. Zu groß die Arbeit für das Angebot. Hoch sei das Risiko, dass am Ende doch ein anderer Betrieb den Auftrag ergattert. "Und was ist die Folge? Kommunen bekommen gar keine Angebote mehr. Dann werden gar keine Leistungen ausgeführt."

Mit einer Münze kratzt Malermeister Sven Thielecke die alte Farbe von den Treppenstufen, um zu demonstrieren, wie leicht sie abblättert. Auch die Wände und Decke sind in die Jahre gekommen. Die Beschichtung hat vor zehn Jahren die Zulassung verloren. Das Treppenhaus wurde Mitte der 1990er Jahre zum letzten Mal saniert. Im Erdgeschoss des Gebäudes in Ludwigsfelde (Teltow-Fläming) befindet sich eine Kindertagesstätte, darüber sind Wohnungen.

Der Brandenburger Sonderausschuss Bürokratieabbau hat sich dem Problem angenommen. Dessen Vorschlag sieht vor, dass Kommunen Aufträge im Wert von bis zu 100.000 Euro direkt vergeben können. Das soll sowohl die Behörden als auch Betriebe entlasten. Bestenfalls fließt das Geld aus den kommunalen Haushalten in die regionale Wirtschaft, wovon die ganze Region profitieren würde. Vor allem kleine und mittelständische Unternehmen sollen so unterstützt werden.

"Solche Nullen sieht die Brandenburger Wirtschaft gern", teilte die Präsidentin der Industrie- und Handelskammer (IHK) Potsdam, Ina Hänsel, in einer ersten Reaktion auf die Ankündigung mit. "Wenn nun auch der Sonderausschuss Bürokratieabbau greift und die Digitalisierung in den Ämtern Tempo aufnimmt, bekommt Brandenburgs Wirtschaft den notwendigen Schub", so Hänsel. Der Forderung nach mehr Digitalisierung schloss sich auch der Handwerkskammertag an: "Formulare und Leistungsbeschreibungen müssen durchgängig digital und ohne Medienbrüche verfügbar sein", hieß es in einer Pressemitteilung. Darüber hinaus forderte er, das Brandenburgische Vergabegesetz zu prüfen.