Brandenburg muss ein Milliarden-Defizit ausgleichen und sucht dafür nach Mitteln. Die Landesregierung prüfe darum auch die Nutzung von Reserven für die Altersvorsorge von Landesbediensteten. Kritik an der Nutzung dieses Etats kommt von der Oppositon.

Ähnlich hatte sich zuvor auch der haushaltspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Steeven Bretz, geäußert. Crumbach setze die Altersversorgung von Polizisten, Lehrern und Feuerwehrleuten aufs Spiel. Es sei nicht klar, wofür die letzten Reserven gebraucht würden. Das sei unverantwortlich, so Bretz.

Der haushaltspolitische Sprecher der AfD, Andreas Galau, sprach am Mittwoch von einer "skandalösen Mittelentnahme aus dem Versorgungsfonds" und bezeichnete die Planungen als "rücksichtlose Gefährdung der Altersversorgung von Beschäftigten des öffentlichen Dienstes."

Brandenburg wird 2024 mit einem Defizit abschließen, nachdem das Land in den letzten Jahren Überschüsse verzeichnen konnte. Geringere Steuereinnahmen und das Paket zur Bewältigung der Ukraine-Kriegsfolgen schlagen dabei finanziell zu Buche.

Im Interview mit rbb|24 nannte BSW-Finanzminister Crumbach den Eingriff in Rücklagen eine Option unter mehreren, die auf dem Tisch lägen. "Es gibt für solche Lösungen immer Vor- und Nachteile. Wir werden das ganz in Ruhe sehr gründlich prüfen und entscheiden. Entschieden ist da noch nichts", sagte Crumbach dem rbb. So könnte die Pensionsrücklage des Landes schrittweise aufgelöst werden, um ein Milliarden-Defizit im Haushalt auszugleichen.



Einem internen Papier des Finanzministeriums zufolge könnten für den Doppelhaushalt 2025 und 2026 im kommenden Jahr rund 414,4 Millionen dem Versorgungsfonds entnommen werden, berichtet der Tagesspiegel. Aktuell habe der Fonds ein Volumen von rund 966,7 Millionen Euro. Um darauf zurückgreifen zu können, müsste aber erst ein entsprechendes Gesetz geändert werden.