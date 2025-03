Schuldenbarone Sonntag, 09.03.2025 | 14:58 Uhr

„ In den vorgestellten Plänen sieht Woidke auch Chancen für Brandenburg.“

und

„Woidke sieht vieles, was Brandenburg schon lange forderte“



Es ist wie immer mit Herrn Woidke: „Wir haben bereits...jetzt ist mal der Bund dran“.

Will da einer noch mehr Schulden-Geld „absaugen“ um es so zu versenken wie bei allen Großprojekten der letzten 35 Jahre? Was wird wohl das Ergebnis der Schuldenpolitik sein? Die Finanzmärkte bestrafen schon jetzt jeden kleinen Häuslebauer...Herr Woidke.