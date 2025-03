Abgestimmt Dienstag, 18.03.2025 | 16:18 Uhr

Um was geht es in der SACHE? Wenn man heute im BT insbesondere den Hauptrednern zuhörte, also genau, dann lag das Hauptaugenmerk klar auf Argumentationen, warum in die Verteidigung investiert werden müsse.

Kein Wort, dass das GG entscheidend geändert werden soll, nämlich, dass künftig keine 2/3 Mehrheit für entscheidende Beschlüsse notwendig sind, die mit dem neuen Bundestag faktisch nicht mehr vorhanden ist. Die annähernd selbe Summe, die für infrastrukturelle Angelegenheiten vorgesehen sein sollen, hört sich zuweilen als "Kompromiss" an, die Summe für Verteidigung durch zu bekommen. Vielleicht einmal so, Vorbereitungen auf einen Krieg, sind heute in den Medien so präsent, dass man glauben könnte, übermorgen ist es soweit. Die Aussage der bayerischen Gesundheitsministerin, sie fordere, dass alle Kliniken kriegstauglich gemacht werden, spricht schon Bände. Auf ZDF womöglich zu erst gebracht, aber auch in einem befreundeten Sender am Anfang der Woche thematisiert.