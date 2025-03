Worte sind Taten 1 Sonntag, 30.03.2025 | 14:01 Uhr

Ich möchte auf die Wortwahl verweisen und was das mit dem Erinnern macht. Eine Einladung an alle, die eigene Wortwahl sorgfältig zu treffen, auch und gerade in aktuellen Debatten. Man vergleiche (Tagesschau):



> friedliche Revolution in einem Satz, im Folgesatz nur noch "Wende"

> friedliche Revolution des Herbstes 1989 – das war weit länger und tiefer als nur ein Herbst

> im Bundestag "sitzen" – vielleicht manche, viele sind aber auch sehr engagiert



"1985 gründete er zusammen mit Bärbel Bohley und Wolfgang Templin die Oppositionsgruppe Initiative Frieden und Menschenrechte (IFM). Sie setzte sich für Demokratie ein. Poppe wurde durch sein Engagement zu einem der geistigen Väter der friedlichen Revolution des Herbstes 1989.



Nach der Wende wurde er in der DDR Minister ohne Geschäftsbereich in der Regierung von Hans Modrow. Anschließend saß Poppe bis 1998 für die Grünen im Bundestag. Von 1998 bis 2003 war er in dem damals neu geschaffenen Amt Beauftragter für Menschenrechte …"