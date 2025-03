Mehr als 1.000 Menschen haben am Sonntag in Berlin gegen die Festnahme des Istanbuler Bürgermeisters Ekrem Imamoglu demonstriert. Die Teilnehmenden forderten lautstark "ihre Demokratie zurück".

Aus Protest gegen die Festnahme des Istanbuler Bürgermeisters Ekrem Imamoglu sind in Berlin am Sonntag Hunderte Menschen auf die Straße gegangen. Die Polizei sprach nach ersten Schätzungen von 1.300 Teilnehmenden an einer Demonstration auf dem Breitscheidplatz.

Lautstark protestierten die Menschen gegen das Geschehen in der Türkei. Auf Plakaten stand unter anderem: "Gemeinsam für eine demokratische Türkei" oder "We want our democracy back" (Deutsch: "Wir wollen unsere Demokratie zurück"). Der Protestzug lief von der Gedächtniskirche in Richtung Adenauerplatz. Am Ende der Abschlusskundgebung wurden noch etwa 300 Teilnehmende gezählt.