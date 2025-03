Susanne Sonntag, 09.03.2025 | 16:30 Uhr

In Deutschland werden pro-palästinensische Demos zwar teilweise erlaubt, man darf aber NICHT arabische Texte laut aussprechen etc

Das ist Diskriminierung.

Man stelle sich vor, Deutsche dürften im Ausland bei Demos keine deutschen Texte laut aussprechen.

Es ist daher wichtig, ausländische online-zeitungen zu lesen, um eine neutrale Berichterstattung auf das Thema Palästina zu lesen.

Ich (gebürtige Deutsche mit deutsch-gebürtigen Eltern, großeltern etc) wundere mich nur noch, was in Deutschland abgeht und kann mich mit meinem Land nicht mehr identifizieren und nehme bewußt deswegen seit 2024 an keinen Wahlen mehr teil.

Wir diskriminieren einerseits Ausländer (sei es durch Polizei, Behörde, Politiker, Bürger) und andererseits unterstützen wir blind Aggressoren wie die israelische Regierung (wogegen Juden weltweit und auch Israelis Sturm laufen).

Der Text "from the river t. the sea" wird von Israelis als auch Palästinensern genutzt. Das scheint vielen nicht bekannt zu sein.