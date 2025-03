Wie Brandenburg den Bau von Wohneigentum ankurbeln will

Bauen wird teurer – auch in Brandenburg. Grund sind die gestiegenen Baukosten und Zinsen. Staatlich geförderter Wohnraum kann da nur begrenzt helfen. Das Land verfolgt verschiedene Strategien, um Anreize zu schaffen. Von Amelie Ernst

Die Bilanz der Brandenburger Wohnraumförderung sieht zunächst gut aus: 1.269 Wohneinheiten wurden 2024 vom Land gefördert - im Jahr davor waren es nur 900. Auch die Gesamtzusagen lagen mit 212 Millionen Euro deutlich höher als 2023 (176 Millionen Euro).

Damit hat Brandenburg als eines von wenigen Bundesländern die vorhandenen Bundesmittel ausgeschöpft. Der Großteil davon floss allerdings in den Neubau oder in die Modernisierung von Mietwohnungen - nur ein kleiner Teil in Wohneigentum (105 Wohneinheiten).