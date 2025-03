Mit ihrem Co-Vorsitzenden Maximilian Schirmer, der anders als sie im Mai wieder antreten wolle, sei ihre Entscheidung abgestimmt, sagte Brychcy. Den Landesvorstand habe sie am Dienstagabend darüber informiert.



"Wir hatten zwei sehr bewegte Jahre mit einer Bundestagswiederholungswahl, einer Europawahl und jetzt mit der Bundestagswahl, wo wir in Berlin als Linke erstmals stärkste Kraft

geworden sind", so die Linke-Politikerin. "Und wir hatten auch einige schwierige Zeiten durchzustehen", räumte Brychcy ein und wies unter anderem auf den jüngsten Landesparteitag hin. Dabei hatte es über die Haltung der Berliner Linke zum Antisemitismus erregte Diskussionen und anschließend Parteiaustritte prominenter Mitglieder wie von Ex-Kultursenator Klaus Lederer gegeben.



Der Landesverband, der inzwischen mehr als 14.000 Mitglieder zählt, soll auch künftig von einer Doppelspitze geführt werden. Gewählt wird sie beim Landesparteitag am 17./18. Mai.