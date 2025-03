Der Internationale Frauentag ist in Berlin seit sechs Jahren gesetzlicher Feiertag. Das soll helfen, die Rechte von Frauen zu stärken. Wie steht es um dieses Ziel im Jahr 2025, in dem verschiedene Projekte für Frauen Opfer des Spardrucks geworden sind? Von Ute Schuhmacher

Bislang können die Tagessätze im Wedding und in Lichtenberg über die Näharbeiten abgearbeitet werden. Nachdem die Justizsenatorin rund 30 Prozent der Projektgelder für dieses Jahr gekürzt hat, muss der Standort in Lichtenberg Ende März schließen. Damit fallen dreizehn Plätze für straffällig gewordene Frauen weg. Es bleiben noch 20 Plätze im Wedding.

Luisa ist eine von ihnen. Sie näht an einem Patchwork-Plüsch-Igel, er soll später auf einem Markt verkauft werden. Luisa lebt von Bürgergeld. Ihre Mutter ist im vergangenen Jahr gestorben, sie kam mit dem Öffnen von Behördenbriefen und Rechnungen nicht mehr hinterher und wurde schließlich verurteilt. Andere Frauen sind beispielsweise hier, weil sie ohne Ticket gefahren sind und ihre Strafe nicht zahlen konnten.

Im hellen Erdgeschossraum eines Plattenbaus in Berlin-Lichtenberg sitzen drei Frauen über ihren Näharbeiten. Die "Freie Straffälligenhilfe für Frauen" der Arbeiterwohlfahrt (Awo) hat hier noch Räume. Die Drei leisten mit ihrer Näharbeit die Tagessätze ab, zu denen sie ein Gericht verurteilt hat.

Drei Milliarden Euro will der Berliner Senat im kommenden Jahr sparen. Am Donnerstag hat das Abgeordnetenhaus die Pläne beschlossen. Vor dem Gebäude wird lautstark protestiert.

Haushalt in Berlin

Wenig Verständnis für die Kürzung hat der Kreisvorsitzende der Awo-Mitte, Manfred Nowak. Gerade das Nähprojekt spare der Justizverwaltung doch Geld, argumentiert er. Denn Frauen, die die Tagessätze nicht bezahlen können, müssten sonst ins Gefängnis. Ein Haftplatz aber koste am Tag deutlich mehr als ein Tag im Nähprojekt. "Das ist etwas, was bei den Sparzwängen offenbar nicht richtig erkannt wird", sagt Nowak.

Die Justizverwaltung begründet die Kürzung mit der schwierigen Haushaltslage des Landes Berlin. Dabei sei die notwendige Konsolidierung "nicht ohne gravierende Einsparungen zu leisten", teilt die Justizverwaltung dem rbb mit. Deshalb müssten Schwerpunkte gesetzt werden - und die liegen aus Sicht der Justizverwaltung auf Projekten der Gewaltprävention und dem Opferschutz. Aber es würden auch in Zukunft Frauenprojekte unterstützt, heißt es weiter.

Nicht nur die Justizverwaltung hat bei Frauenprojekten gekürzt. Auch in der Bildungsverwaltung ist bei drei Projekten der Rotstift angesetzt worden. So bekommt das Projekt "Box dich durch" von den Boxgirls weniger Geld, bei einem Computerkurs für Frauen über 60 wird nach einer anderen Finanzierung gesucht. Und dann kürzte Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) noch bei einem Gewaltpräventionsprojekt für Grundschulen der "Berliner Initiative gegen Gewalt" (BIG) an Frauen.

Das geht so nicht, meinte daraufhin Innensenatorin Iris Spranger (SPD), und stellt nun für dieses Jahr 200.000 Euro aus ihrem Haushalt zur Verfügung. "Wir müssen gemeinsam jeden Tag dafür kämpfen, dass Gewalt und weitere Straftaten gegen Frauen und Kinder endlich aufhören und auch nicht verharmlost werden", so Spranger gegenüber rbb|24. Das BIG-Projekt ist damit nach den Worten ihrer Sprecherin erstmal gerettet. Wie es im nächsten Jahr weiter geht, ist für sie aber genauso offen, wie für alle anderen Projekte. Denn angekündigt ist, dass der Senat den Landeshaushalt insgesamt in den nächsten beiden Jahren weiter kürzen muss und wird.