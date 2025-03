Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Berlin warnt vor einem Kollaps des internen Ärztlichen Dienstes. Laut der GdP sind von insgesamt 30 Vollzeitstellen beim Ärztlichen Dienst der Polizei aktuell nur 6,5 besetzt.

Der Dienst in Spandau ist unter anderem für alle gesundheitlichen Untersuchungen der Beschäftigten bei Polizei und auch Feuerwehr in Berlin zuständig - zum Beispiel bei der Einstellung und vor der Ernennung zum Beamten auf Lebenszeit oder bei der Wiedereingliederung nach längerer Krankheit oder Verletzung. Verzögern sich diese Untersuchungen, fehlen wieder genesene Polizisten oder Feuerwehrleute in den Dienststellen.

Der zentrale Sanitätseinsatzdienst stellt die zweite wichtige Säule dar. Sein Aufgabengebiet umfasst die medizinische Begleitung der Einsatzhundertschaften bei polizeilichen Großeinsätzen sowie die Prüfung und Betreuung gesundheitlich angeschlagener Personen in Gefängnissen und Abschiebeeinrichtungen - auch vor sogenannten Abschiebeflügen.