Die neue Brandenburger Regierung aus SPD und BSW hat sich auf einen Hauhalt für die Jahre 2025/2026 geeinigt. Der Topf bleibt zwar in etwa gleich groß. Höhere Ausgaben bedeuten aber am Ende: Es muss gespart werden.

Rund drei Monate nach dem Start der SPD/BSW-Regierung in Brandenburg hat Ministerpräsident Woidke Schwerpunkte seiner Koalition skizziert. Er kündigte Kurskorrekturen an - und Konsequenzen aus der Wirtschaftslage.

Ministerpräsident Woidke kündigt Einsparungen in Brandenburg an

Finanzminister Robert Crumbach (BSW) betonte: "Es ist tatsächlich kein Rotstift-Haushalt." Es gebe aber unter dem Strich kein zusätzliches Geld. Das Volumen des Haushalts liegt weiter bei rund 16,7 Milliarden Euro. Um Deckungslücken in Milliardenhöhe zu schließen, sollen globale Minderausgaben von 2,5 Prozent in diesem und 2,2 Prozent im nächsten Jahr gelten. Das ist praktisch wie eine Beschränkung von Ausgaben für alle Ressorts.



Das Land muss nach den Plänen neue Schulden aufnehmen: rund 920 Millionen Euro in diesem Jahr, fast 1,2 Milliarden Euro im nächsten Jahr. Die Verschuldung des Landes steigt bis 2026 demnach auf fast 23,5 Milliarden Euro. Die Rücklage von derzeit etwa 700 Millionen Euro soll in diesem und dem nächsten Jahr um je 350 Millionen Euro schrumpfen.