Interview | Renate Künast - "Ich wusste immer, du musst ein Leben außerhalb der Politik haben"

So 09.03.25 | 16:17 Uhr

picture alliance / Geisler-Fotopress / Matthias Wehnert Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress / Matthias Wehnert

Renate Künast verlässt den Bundestag. Die altgediente Grünen-Politikerin hatte bei der Wahl nicht mehr kandidiert. "Um Platz für Jüngere zu machen", hatte sie es begründet. "Es ist schön, sich freier zu fühlen", sagt sie im Interview über ihren Abschied.



Die Grünen-Politikerin Renate Künast sitzt seit 2002 im Bundestag. Geboren wurde die Politikerin 1955 in Recklinghausen, saß ab 1985 für die Grünen zunächst im Berliner Abgeordnetenhaus, kam 2002 in den Bundestag und war von 2005 bis 2013 dort Grünen-Fraktionschefin. Die 69-Jährige prägte lange die Politik ihrer Partei in den Themenfeldern Landwirtschaft und Ernährung. Von 2001 bis 2005 war sie Landwirtschaftsministerin unter SPD-Kanzler Gerhard Schröder. In der Woche vor Weihnachten hielt sie ihre letzte Rede im Plenarsaal des Bundestags.



rbb|24: Frau Künast, 40 Jahre politisch auf Hochtouren und jetzt - ausgerechnet in dieser Zeit, die noch dazu spannend ist wie selten - soll wirklich Schluss sein? Renate Künast: Ja, das ist jetzt so entschieden. Aber ich sehe das mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Vielleicht ist der Zeitpunkt nie der alleridealste, aber es ist reiflich überlegt und wenn, dann erhebe ich halt die Stimme außerhalb des Bundestages. Es ist ja auch schön, sich freier zu fühlen - freier als in grünen Disziplinen oder in Disziplinen überhaupt eingebunden. Disziplin? - Das ist nichts für Sie, oder? Na, ich habe das ja durchgehalten. Ich halte auch viel davon, dass man als Abgeordnete, selbst als direkt gewählte, immer weiß, dass man Teil einer Fraktion ist und dass man ohne die Existenz der Partei gar nicht reingekommen wäre. Trotzdem aber frei nachzudenken, ohne dass man sofort in der Schublade ist, also vorzudenken und zu zeigen: Ich glaub, dazu will ich schon was sagen!



Ich befreie mich natürlich auch von diesen nächtelangen Sitzungen. Das sind ja manchmal auch quälende Prozesse. Etwa früh um neun ins Plenum zu gehen und dann nach Mitternacht immer noch alle 40 Minuten zu erleben, wie die AfD am Redepult eigentlich nur Youtube-Videos dreht und alle rüde beschimpft, das ist auch erschöpfend. Da muss man sich echt von erholen.

dpa/Proessdorf/Zinken/Kern/dts Bundestagswahl 2025 - Diese Berliner und Brandenburger scheiden sicher aus dem Bundestag aus Die letzte Plenarsitzung des Bundestags im Februar war für eine Reihe von Abgeordneten ein Abschied. Auch Politikerinnen und Politiker aus Berlin und Brandenburg scheiden nach teils vielen Jahren aus dem Parlament aus. Ein Überblick.

Sie sind ja bekannt als die mit der großen Klappe. Ihr Ehemann hat mal gesagt: Sie wirkt schroff, aber sie ist in Wahrheit eigentlich sehr herzlich. Ja, der muss es ja wissen.



Aber wie sehen Sie sich selbst? Ganz wichtig für das eigene Empfinden ist ja, wo man herkommt: aus einfachen Verhältnissen, wo ich meinen ersten Kampf geführt habe, überhaupt schon zur Realschule zu kommen. Es war ein Kampf, weil mein Vater sagte: "Die ist ein Mädchen, die heiratet ja doch." Da also überhaupt weiter zur Schule gehen zu dürfen, dann später Sozialarbeit zu studieren, noch später Rechtswissenschaften - das war schon Stufe für Stufe erkämpft, und manches sah vorher so aus wie: Das kann man gar nicht, weil man das in seiner eigenen Schicht und Gruppe gar nicht als Ziel haben konnte. Aber ich habe es geschafft, und ich habe an jeder Stufe wieder, das muss ich sagen, gute Unterstützung gehabt - von Lehrerinnen und Lehrern, weshalb ich fest davon überzeugt bin, dass wir gute Schulabschlüsse, Leute mit guter Bildung, egal ob sie am Ende Geselle, Meister oder studiert sind, brauchen. Aber: Dass man das gut kann und sein Potenzial ausschöpft, heißt, dass das ganze Bildungssystem besser werden muss.

Und trotzdem haben Sie sich mal selber als "schüchtern" bezeichnet.



Ja, und manche glauben es mir auch, die vielleicht eine ähnliche Biografie haben. Jetzt treibt mich heute nicht mehr die Schüchternheit um, aber damals war ich klein, ein Mädchen und, ja, schüchtern. Ich wurde auch von meinem Vater geschlagen. Man war in so ein bestimmtes Bild gepresst. Ich weiß noch, wie ich am Anfang im Sozialarbeitsstudium einmal eine gute Idee hatte in einem Seminar. Ich traute mich nicht, mich zu melden, weil so manche so sehr elaboriert und groß redeten. Dann hat sich einer gemeldet und hat genau das gesagt. Er wurde dafür gefeiert. Ich werde den Augenblick nie vergessen und dass ich eben dachte: Renate, bist Du blöd. Und seitdem melden Sie sich. Seitdem bin ich jeden Schritt weiter gegangen: Ich melde mich und mache auch fröhlich Zwischenrufe. Und dieses "schroff sein, handfest, durchsetzungsstark" - ist das vielleicht auch ein bisschen ein Schutz? Sie sind ja auch hart angegangen worden, wurden im Netz beleidigt, haben auch Kämpfe gewonnen. Ist dieses "schroff sein" auch etwas, womit Sie sich schützen? Ich glaube, es hat sich so entwickelt. Ich habe dann als Sozialarbeiterin im Knast gearbeitet, hier in der Justizvollzugsanstalt, einer großen Männerhaftanstalt. Du musst schon manchmal ein bisschen kühl und klar sein und darfst auch keine Schwäche zeigen, weil das dann ausgenutzt wird. Oder später im Innenausschuss, im Berliner Abgeordnetenhaus oder in der Kontrolle des Landesamts für Verfassungsschutz - wenn Sie als einzige Frau da sitzen, auch in geheimer Sitzung, alle Männer und die CDUler dann, wenn Du was fragst, sich noch auf die Schenkel klopfen fast wie am Stammtisch: "Was Sie da wieder fragen und Verfolgungswahn haben?", ja, da wird man dann auch kühl oder wirkt vielleicht kühl und will sich auch selber absichern.

Aber das bin ja nicht ich, ich lasse mich nicht durch die definieren. Das aber muss man hinkriegen. Vielleicht habe ich das auch erst peu a peu gemerkt. Es hat mich am Ende eher stärker gemacht. Renate Künast

Aber hat Sie das eher gestärkt in ihren Überzeugungen oder auch verletzt, dass man Sie da so wenig wahrgenommen hat? Mein früherer Kollege Bernd Köppel hat mal gesagt: "In der Politik brauchst du Hornhaut auf der Seele." - Das musst du schon haben, sonst hält man das gar nicht so lange durch, wenn man also nicht lernt zu trennen, dass die eine Abwertung meiner Person machen, weil sie - erstens - keinen Anstand haben, - zweitens - keine Argumente, und - drittens - meinen, so könnten sie mit Frauen umgehen. Aber das bin ja nicht ich, ich lass mich nicht durch die definieren. Das aber muss man hinkriegen. Vielleicht habe ich das auch erst peu a peu gemerkt. Es hat mich am Ende eher stärker gemacht. Ich wusste immer - das ist der Ratschlag auch an die jüngeren Kolleginnen und Kollegen - du musst ein Leben außerhalb der Politik haben. Wenn man jetzt merkt, wie im Bundestag eben auch Debatten sich verändert haben, zumindest von außen betrachtet, wie sehen Sie das im Plenum mit der AfD, auch mit anderen: Hat sich da was verändert oder wirkt das nur so? Also in der Zeit, in der ich da bin: Ich hab das erste Mal da im Plenum gesessen im Januar 2001. Es ist schon manchmal fast ein toxisches Klima dort. Es ist ja nicht so, dass nur zwei Granden sich dann mal gegenseitig bekriegen, wilde Dinge erzählen. Du hörst durch die AfD jetzt alle 40 Minuten, dass die anderen Landesverräter, oder Volksverräter sind. Und Du denkst: Was reden die da. Du sitzt dann da und weißt: Das sind ja alles Desinformationsaktivitäten, um das Vertrauen in demokratische Prozesse zu zerschießen. Wir leben in einem der allerbesten Länder dieser Welt. Ich wollte nicht woanders hinziehen. Wir haben demokratische Prozesse. Demokratie ist immer anstrengend, aber es ist ja schöner als in der Diktatur. Man kann sich hier und da durchsetzen und findet Kompromisse, nur dass dann auch die CDU teilweise sehr populistisch geworden ist. Da gibt es Redebeiträge, wo es überhaupt gar nicht mehr um die Sache geht. Gruselig, ja, da brauchen wir eine Änderung.

dpa/Jens Krick Facebook muss Nutzerdaten herausgeben - Berliner Gericht gibt Künast nach Hasskommentaren im Netz Recht Nach wüsten Beschimpfungen auf Facebook und einem jahrelangen Rechtsstreit hat Grünen-Politikerin Künast nun in allen Punkten Recht bekommen. Ein Berliner Gericht hat Facebook dazu verpflichtet weitere Nutzerdaten herauszugeben.

Aber wenn Sie sagen, wir brauchen eine Änderung: Es ist ja sehr wahrscheinlich, dass die CDU/CSU jetzt den Bundeskanzler stellt. Und Friedrich Merz mit der SPD dann zusammen wohl in die Regierung geht. Was erwarten Sie in diesem Punkt, also in der Debatte, in punkto Respekt und Vertrauen von der neuen Regierung? Ich muss als Erstes sagen, was ich fürchte. Ich fürchte, dass sie noch eine Zeit brauchen, um zu verstehen, was sie da anrichten in der Art des Umgangs miteinander. Dass Herr Merz noch am Samstagabend vor der Wahl Menschen aus diesem Land als Spinner bezeichnet hat, ist ein No-Go, wenn du Bundesminister oder Bundeskanzler werden willst. Hier ist keiner ein Spinner. Du musst Respekt zeigen vor jedem in jedem Land. Und ich hoffe, dass er das lernt. Er muss auch noch lernen, überhaupt Mehrheitsbildung zu machen. Also ich seh ja, dass er für meine Begriffe viel zu spät zum Beispiel bei uns als Grünen angefragt hat, wie wir es jetzt mit diesen Finanzfragen halten, deren Notwendigkeit er immer verneint hat. Jetzt muss er vor der konstituierenden Sitzung mit uns noch was hinkriegen. Genau das, was Merz da jetzt vorschlägt, ist ja ein Grünen-Plan. Machen Sie da mit? Nicht hundertprozentig. Wir gucken uns das an. Ich sag mal so, ich versuche mal zu trennen: Ich bin auf der einen Seite vollends entgeistert, wie Merz das macht. Ich könnte auch noch andere Beispiele nennen: Er hat ohne Not dafür gesorgt, dass bei einer Nachfolge-Richterstelle fürs Bundesverfassungsgericht wir nicht wählen können. Das heißt, da ist er nachher auch auf die Grünen und Linke angewiesen. Verstehe ich nicht. Ich bin wirklich entgeistert, weil ich ihn für unvorbereitet halte und glaube, dass er gar nicht internalisiert hat, wie Bundestag, wie Mehrheitsbildung im Bundestag und mit Bundesrat und so weiter geht. Oder: Dass man nicht einfach Ansagen macht und er dann glaubt, in Brüssel sagen alle anderen Mitgliedstaaten: "Tolle Idee, machen wir dann so wie Friedrich das sagte." Soweit stehe ich da noch. Ja fast könnte man sagen: Man muss hoffen und beten, dass er noch eine gewisse Erleuchtung und Erkenntnis hat. Ich oder wir drehen das aber nicht um und sagen: "Jetzt sind wir die trotzigen Kinder." Nee, es geht ja ums Land und es ist deshalb weiter richtig und deshalb sind wir bereit, das Notwendige zu tun.

Ich befreie mich natürlich auch von diesen nächtelangen Sitzungen. Das sind ja manchmal auch quälende Prozesse. Renate Künast

Sie sind seit über 40 Jahren in der Politik. Was war ihre größte Niederlage in dieser Zeit? Ich denke gar nicht immer so in Niederlagen. Aber wenn ich sage, da hätte ich mal definitiv was anders machen müssen, war es am Ende die Kandidatur 2011, als ich Regierende Bürgermeisterin von Berlin werden wollte. Da sage ich heute: Ich habe wirklich unterschätzt, mit welcher Verve die SPD munter Dinge vertritt, die auch alle nicht stimmten, die aber immer die Stimmung in dieser Stadt verändert haben. Das hätte ich oder wir vorher viel klarer haben müssen. Und worauf sind Sie besonders stolz? Dass ich, als ich wegen BSE, also dieser tödlichen Krankheit der Kühe, Ministerin wurde, dass ich das Feld aufgeräumt habe, sortiert habe, notwendige Maßnahmen ergriffen habe, die jahrelang andere nicht hatten. Dass ich mit dem Biosektor einen Wirtschaftssektor massiv unterstützt habe - mit Bio-Siegel und Bundesprogramm - wo heute 380.000 Menschen in Deutschland in Anbau und Verarbeitung arbeiten - das ist so viel wie in der Automobilindustrie. Dass ich das Thema Ernährung mit hochgesetzt habe. Und da bin ich auch noch nicht am Ende. Das ist eine der zentralen Gesundheits- und sozialen Fragen. Dass ich so Dinge wie hate speech - zusammen mit einer Journalistin - hochgezogen habe und wir da lange dran geblieben sind.

rbb Bundestagswahl 2025 - Endgültiges Ergebnis in Brandenburg sieht BSW vor Linke Das endgültige Ergebnis hat in Brandenburg eine Veränderung bei der Platzierung der Parteien mit sich gebracht. Betroffen war vor allem das Bündnis Sahra Wagenknecht, das vor zwei Wochen knapp am Einzug in den Bundestag gescheitert war.

Da sind Sie hingegangen, also zu den Leuten, die sie beleidigt haben, mit der Journalistin zusammen, haben an der Haustür geklingelt und sind ins Gespräch gekommen? Ja: "Guten Tag, warum haben sie mir das geschrieben?" Das war 2015, 2016. Da habe ich verstanden, dass es Mitläufer gibt, aber auch Leute, die es organisiert und orchestriert machen. Das sehen Sie heute an AfD und vielen anderen Gruppen, auch bei Trump.



Das mitgesetzt zu haben und dann auch mit anderen zusammen - mit der Organisation Hate Aid - Prozesse durchgeführt zu haben, bis zum Bundesverfassungsgericht. Ich glaube, das habe ich in der ganzen Zeit gelernt: In Regierung und Opposition - so würde ich es Jüngeren gern mitgeben - musst Du nicht losrennen und durch die Wand durch, wo keine Tür ist und glauben, dass exakt das, was vielleicht auch wissenschaftlich richtig ist, Du als Ergebnis haben kannst. Aber Strukturen zu setzen, um die Notwendigkeit in die Öffentlichkeit zu tragen, damit - wer jetzt auch immer regiert - in dem Bereich handeln muss, das sind schon so Dinge. Aber das dauert 20, 30 Jahre, wenn ein System falsch rumläuft und es andersrum laufen soll.



Frau Künast, vielen Dank für das Gespräch! Das Interview führte Angela Ulrich. Es handelt sich um eine redigierte und gekürzte Fassung. Das komplette Gespräch können Sie mit Klick auf das Artikelbild hören.

Sendung: rbb24 Inforadio, 8.3.2025, 12:20 Uhr