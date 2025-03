Do 13.03.25 | 12:48 Uhr

Der Amtsdirektor vom Amt Lenzen-Elbtalaue (Prignitz), Harald Ziegeler, ist vom Amtsausschuss abgewählt worden. Ziegeler stand unter anderem wegen schlechter Personalführung in der Kritik. Bis zu einer Neuwahl übernimmt die Stabsstellenleiterin Anna Karius das Amt. Sie wurde vor der Abwahl am Donnerstagabend in Wootz zur Stellvertreterin gewählt.