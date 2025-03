Gast1 Donnerstag, 06.03.2025 | 19:25 Uhr

Für mich klingt das alles nach schikane am Schüler.

Anscheinend will man in 4-6 Jahren mehr Azubis in regulären ausbildungsberufen als studierte 'produzieren.



Falsch ist es ja nicht "Anreize für eine normale Ausbildung zu schaffen. Aber das hier wäre wohl der falsche Weg.



Ich musste damals als Schulabgänger in der 10. Klasse auch wegen der Willkür einer Ministerin auch ziemlich kämpfen was 3 Jahre vor oder nach mir hatte.

Absurd wie einfach so über kinderleben entschieden wird.