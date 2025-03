Rote Linie Berlin Mittwoch, 12.03.2025 | 18:50 Uhr

Genau dahin hat uns Politik in 35 Jahren hingeführt. Seit Jahrzehnten ein völlig aufgeblähter Bundestag mit 25 -30 Tausend Bediensteten in den Ministerien, dazu noch 200 Millionen Euro für Beraterverträge und das alles jährlich auf Steuerkosten. Wer weiß was noch alles teuren Dienstwagen und Privilegien an den Steuerzahler weiter gereicht wird. Dann kann es an der einen oder anderen Stelle schon mal knapp werden. Aber nur für den, der das alles finanziert, oder wie jetzt, unterfinanziert. Weder China noch Russland oder USA haben so einen Staatsaparat. Abwarten was bei Merz noch für neue Ministerien hinzukommen?