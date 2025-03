Woidke mahnt im Streit um Rettungseinsätze Einigung an

Ministerpräsident Woidke hat mit den Brandenburger Landräten über die strittige Finanzierung von Rettungsfahrten gesprochen. Seine Regierung will vermitteln - die Zuständigkeit aber liegt bei den Landkreisen.

Der Brandenburger Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) dringt auf Tempo bei der Suche nach einer Lösung für die Kosten von Rettungsfahrten. Woidke will verhindern, dass Bürgerinnen und Bürger nach dem Anruf der Nummer 112 für einen Rettungseinsatz teilweise zahlen müssen. Die Regierung will in dem Streit vermitteln.

"Wir werden hier sozusagen als Mediator versuchen, zwischen beiden Seiten zu vermitteln", sagte Woidke am Mittwoch. Er sprach von einer "schwierigen Situation".