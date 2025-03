toberg Dienstag, 18.03.2025 | 09:00 Uhr

"Wegner: Berlin braucht "Konjunkturbooster""

Was soll denn in Berlin die Konjunktur boostern? Es gibt in Berlin doch keine richtige Industrie mehr, die was erwirtschaftet außer Stadtler vielleicht noch in Pankow. Alles nur noch Studenten-Startups, Lieferdienste, Gastronomie, Spätis, Shop-Ketten, airbnb, Studenten, Bundestagsbedienstete. Berlin lebt eigentlich mehr oder weniger von dem Geld, was die Leute alle selber in die Stadt mitbringen zum Ausgeben.