Der 2. Serbski Sejm, das sorbische Parlament, ist gewählt. Das gab der Serbski Sejm über seine Internetseite bekannt. Demnach wurden am Samstag die Stimmen im sächsischen Nebelschütz in der Oberlausitz ausgezählt. 738 gültige Stimmzettel wurden berücksichtigt, wie es hieß. Damit haben dieses Mal insgesamt weniger Menschen ihre Stimme abgegeben als bei der letzten Wahl 2018. Zur Wahl aufgerufen waren alle über 16-Jährigen, die sich dem sorbisch-wendischen Volk zugehörig fühlen. Wie viele das sind, ist offiziell nicht bekannt. Schätzungen zufolge gibt es rund 60.000 Sorben und Wenden, 20.000 leben in der Niederlausitz.

Dem Serbski Sejm gehören nun 24 gewählte Abgeordnete an, 12 für die Nieder- und 12 für die Oberlausitz. Am 12. April will sich das sorbische Parlament in Lohsa in der Oberlausitz konstituieren.



Die Bedeutung des Serbski Sejm als Vertretung der Minderheit der Sorben und Wenden ist umstritten. Das sorbische Parlament beansprucht die rechtliche Interessensvertretung der Wenden und Sorben in der Lausitz für sich.



Die Länder Brandenburg und Sachsen sowie der Bund arbeiten in diesen Fragen aber vor allem mit der Domowina, dem Rat für sorbische Angelegenheiten und der Stiftung für das sorbische Volk zusammen.