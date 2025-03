Ein milliardenschweres Finanzpaket ist am Dienstag im Bundestag beschlossen worden. Wie die Mittel auf die Länder verteilt werden, ist noch nicht im Detail geklärt. Berlin befürchtet, trotz Sondervermögen am Ende mit hohen Einnahmeausfällen dastehen zu können.

Der Berliner Finanzsenator Stefan Evers (CDU) kann noch keine Zahlen nennen, wie die Mittel aus dem am Dienstag im Bundestag beschlossenen Finanzpaket auf die Länder verteilt werden. Das sagte Evers im Hauptausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses am Mittwoch.

Das Kleingedruckte werde noch in den Koalitionsverhandlungen auf Bundesebene entschieden, so der Finanzsenator. Zudem brauche es noch gesetzliche Umsetzungsregelungen, so dass der Berliner Anteil am Sondervermögen berechnet werden könne.

Aus Evers Sicht sollten die Länder möglichst frei, rasch und unkompliziert über den 100-Milliarden-Anteil am Sondervermögen verfügen können. Evers äußerte zugleich die Sorge, dass Berlin auf der anderen Seite Geld verloren gehen könnte. Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) hatte am Dienstag vorgerechnet, dass allein die Verabredungen im Rahmen des schwarz-roten Sondierungspapiers auf Bundesebene für Berlin zu Einnahmeausfällen von 600 Millionen Euro führen würde.