Wegner plant im April eine Reise in die Partnerstadt Istanbul und will dort auch Imamoglu treffen. "Wir beobachten die Entwicklungen in Istanbul aufmerksam", sagte eine Senatssprecherin dazu. "Sollte Imamoglu länger inhaftiert bleiben, wird der Regierende Bürgermeister die Reise absagen." Im Juni 2024 war Imamoglu in Berlin gewesen und hatte Wegner im Roten Rathaus besucht.

Auch Sozialsenatorin Cansel Kiziltepe (SPD) kritisierte die Verhaftung Imamoglus und zahlreicher weiterer Menschen in der Türkei. "Erdogan macht wieder politische Gefangene", postete sie auf X. Wer den aussichtsreichen Hoffnungsträger auf die nächste Präsidentschaft verhaften lasse, habe Angst vor den Wählerinnen und Wählern. Der Wunsch nach Demokratie lasse sich auf Dauer aber nicht wegsperren. "Darum: Freiheit für Ekrem #Imamoglu!"