Neues Wohnquartier in Berlin-Köpenick soll klimaneutral werden

Am ehemaligen Güterbahnhof

Das neue große Wohnquartier am ehemaligen Güterbahnhof in Berlin-Köpenick soll klimaneutral werden. Geplant sind rund 1.800 Wohnungen und möglichst wenig Autoverkehr. Der Senat hat am Dienstag einen entsprechenden Rahmenplan für die städtebauliche Entwicklung des Projekts beschlossen.