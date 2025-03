Seit zwei Jahren fließt kein russisches Öl mehr in die PCK-Raffinerie in Schwedt. Nach der Bundestagswahl sind die Forderungen nach dem Ende des Embargos lauter geworden. Laut Kritikern der Maßnahme droht der Verlust vieler Jobs. Von M. Krauß und R. Wittig

Mitglieder von Aufsichtsrat und Betriebsrat der PCK-Raffinerie in Schwedt hatten vergangene Woche in einem Brief an die Landesregierungen von Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt eine Aufhebung der Embargos von russischem Öl und Gas gefordert. Als Grund führen sie die schwierige wirtschaftliche Lage des Unternehmens an.

In dem Brief im Namen der Belegschaft kritisieren die Beschäftigten auch schleppende finanzielle Unterstützung durch den Bund. Woidke will sich dazu in den kommenden Tagen mit PCK-Vertretern treffen.