Aus Anlass des 80. Jahrestags des Kriegsendes in Europa plant Berlin eine Gedenkwoche vom 2. bis 11. Mai. In der Stadt werden in der Zeit rund 100 Veranstaltungen mit Bezug zum Ende des Weltkriegs und der Befreiung vom Nationalsozialismus stattfinden, wie der Senat am Dienstag mitteilte.

Stadtweit beteiligen sich den Angaben zufolge mehr als 50 Einrichtungen an der Gedenkwoche. Darunter sind unter anderem das Museum Berlin-Karlshorst, die Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas, die Gedenkstätte Deutscher Widerstand und das Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit.

Die Gedenkwoche startet am 2. Mai mit einer Kranzniederlegung am historischen Ort der Kapitulation Berlins am Schulenburgring im Stadtteil Tempelhof. Im Anschluss soll die Ausstellung am Brandenburger Tor eröffnet werden.

Der 8. Mai selbst, der Tag an dem 1945 der Zweite Weltkrieg in Europa offiziell endete, ist in Berlin in diesem Jahr einmalig gesetzlicher Feiertag. In Brandenburg ist der Tag ein Gedenktag, arbeitsfrei gibt es jedoch nicht.