80 Jahre Kriegsende - Landkreis und Stadt erinnern an Schlacht auf den Seelower Höhen

Mi 16.04.25 | 06:17 Uhr

imago-images/Jürgen Ritter Video: rbb24 Brandenburg aktuell | 15.04.2025 | M. Lietz, M. Reher | Bild: imago-images/Jürgen Ritter

Zehntausende Menschen starben bei der Schlacht auf den Seelower Höhen vor 80 Jahren. Der Landkreis und die Stadt Seelow haben für Mittwoch ein stilles Gedenken angekündigt. Politisch brisant: Der russische Botschafter nimmt voraussichtlich teil.

Rund 80 Jahre nach der Schlacht auf den Seelower Höhen erinnern der Landkreis Märkisch-Oderland und die Stadt Seelow dort am Mittwoch an die gefallenen Soldaten. Geplant ist unter anderem eine Kranzniederlegung und ein stilles Gedenken am Ehrenmal. Nach Angaben des Landkreises hat sich auch der russische Botschafter Sergej Netschajew angekündigt. Bei der Schlacht kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges waren unter anderem Zehntausende sowjetische Soldaten gefallen.

dpa/Pleul Kritik aus Märkisch-Oderland - Auswärtiges Amt warnt vor russischen Vertretern bei Kriegsgedenken 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs fällt der Umgang mit den einstigen Befreiern schwer. Das Auswärtige Amt rät, russische Vertreter vom Gedenken auszuschließen - auf den Seelower Höhen ist der russische Botschafter willkommen.

Vize-Landrat: Russischen Botschafter nicht ausschließen

Das Gedenken hat vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine eine politische Brisanz. Das Auswärtige Amt hatte vor einer Vereinnahmung von Gedenkveranstaltungen durch russische und belarussische Vertreter gewarnt und Ländern, Landkreisen sowie Kommunen die Möglichkeit erläutert, russische Vertreter von Gedenkveranstaltungen zum Kriegsende auszuschließen. Der stellvertretende Landrat Friedemann Hanke (CDU) bezeichnete diese Option als "Quatsch". Man könne nicht den höchsten Vertreter eines Landes von einem Gedenken an die eigenen Landsleute ausschließen, so Hanke. Man wolle hier keine politische Bühne bieten oder eine Vereinnahmung dieser Schlacht zulassen. Russland werde in Deutschland mehrheitlich als Feind angesehen, dabei gehe es bei diesem Gedenken nicht um Nationen.

IMAGO / Hohlfeld Interview | Ukrainischer Botschafter zu Weltkriegsgedenken - "Kein Volk hat das Recht, die Geschichte für sich allein zu beanspruchen" Das Auswärtige Amt warnt vor einer Instrumentalisierung des Gedenkens an den Zweiten Weltkrieg. Der ukrainische Botschafter Makeiev wirft Russland vor, Geschichte für Propaganda zu missbrauchen und fordert mehr Distanz zu sowjetischen Erzählungen.

Zehntausende Soldaten starben auf den Seelower Höhen

"Krieg heißt Vernichtung, Tod und Chaos - unabhängig von Nationalität", betonte Hanke. Man habe bei dieser Schlacht die Zukunft von Tausenden teils jungen Männern zerstört. Es gehe um die Erinnerung an diese Menschen. Die Reste dieser zerstörten Zukunft lägen als Überreste der Menschen teilweise noch immer unter der Erde. Der ukrainische Botschafter Oleksii Makeiev wirft Russland vor, die Geschichte seit Langem zu instrumentalisieren. Russland präsentiere sich als einziges Opfer und einzigen Sieger über den Nationalsozialismus und unterschlage die mehr als acht Millionen ukrainischen Opfer, sagte er im Gespräch mit dem rbb. In der Roten Armee kämpften neben Russen und Ukrainern auch belarussische Soldaten sowie Angehörige von kaukasischen, zentralasiatischen und baltischen Völkern. Am 16. April 1945 begann auf den Seelower Höhen die Schlacht zwischen rund einer Million Soldaten der Roten Armee und etwa 120.000 Wehrmachtssoldaten. Zehntausende Menschen ließen auf den Höhen ihr Leben. "Die Schätzungen besagen, dass bei der Schlacht um die Seelower Höhen 33.000 Angehörige der Roten Armee, 16.000 von der Wehrmacht und 2.000 Polen starben", teilte eine Sprecherin des Landkreises mit. Mit dem Ende der Schlacht am 20. April war für die Rote Armee der Weg in Richtung Berlin frei.

Sendung: rbb24 Brandenburg aktuell, 15.04.2025, 19:30 Uhr