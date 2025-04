Bauarbeiten - Spitzenrunde zur A100-Ringbahnbrücke am Dienstagabend geplant

Di 01.04.25 | 08:33 Uhr

IMAGO/Andreas Friedrichs Audio: rbb 88.8 | 01.04.2025 | Peter Klinke | Bild: IMAGO/Andreas Friedrichs

Am Dienstagabend ist ein Spitzengespräch zur Situation an der A100-Ringbahnbrücken-Baustelle in Berlin geplant. Beschlüsse über die Sanierung oder einen Abriss werden dort nach rbb-Informationen nicht erwartet. Es soll vielmehr darum gehen, die Verantwortlichen an einen Tisch zu bringen, um sie besser zu vernetzen. Das Treffen findet digital statt, danach soll es eine kurze Mitteilung für die Öffentlichkeit geben. Geladen sind Vertreter des Senats, vom Bund, der S-Bahn, von Messe, Polizei, Feuerwehr, Autobahn GmbH und des Bauindustrieverbands. In dieser Woche soll dann noch entschieden werden, wie es mit der Ringbahnbrücke weitergehen soll. In Frage kommt nach jüngsten Angaben ein sofortiger Abriss oder eine Stützkonstruktion.



Die Autobahnbrücke der A100 wurde Mitte März wegen eines sich ausbreitenden Risses zunächst für den Autoverkehr in Richtung Norden gesperrt. Wenig später wurde auch der darunter verlaufende S-Bahn-Verkehr eingestellt.



Auf der Stadtautobahn am Dreieck Funkturm gibt es inzwischen in die nördliche Richtung aktuell eine Notspur auf der Gegenfahrbahn. Die ist allerdings für schwere Lkw gesperrt, die Fahrzeuge müssen durch die Straßen in Charlottenburg-Wilmersdorf fahren oder sollen die A100 über den Berliner Ring weiträumig umfahren. An der Kreuzung Spandauer Damm Ecke Königin-Elisabeth-Straße wurden am Freitag die Ampelschaltungen und Fahrbahnmarkierungen angepasst. So soll der Autoverkehr nach Norden besser zurück auf die A100 geführt werden.

| Bild: rbb

Die Ringbahn ist zwischen Halensee und Westend in beide Richtungen unterbrochen. Betroffen sind die S41, S42 sowie die S46. Die Stationen Messe/Nord und Westkreuz werden bis auf Weiteres von diesen Linien nicht angefahren. Von Halensee gibt es einen 20-Minuten-Takt zum S-Bahnhof Charlottenburg und damit einen Anschluss an die Stadtbahn. Die fährt auch das Westkreuz an, also die Linien S3, S5, S7 oder S9. Die S46 fährt nur zwischen Königs Wusterhausen und Bundesplatz. Die Haltestelle Westkreuz werde von den Ringbahnen nicht angefahren, da dort Wendemöglichkeiten fehlen, so der Berliner S-Bahn-Geschäftsführer Peter Buchner.

| Bild: rbb