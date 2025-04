Berliner AfD wählt neuen Landesvorstand – in Brandenburg

So 06.04.25 | 08:25 Uhr

Die Berliner AfD wählt am Sonntag einen neuen Landesvorstand. Der Parteitag findet wieder im brandenburgischen Jüterbog (Teltow-Fläming) statt, weil die AfD in der Hauptstadt niemanden finden konnte, der ihr einen Veranstaltungsraum vermieten wollte. Bereits im Oktober vergangenen Jahres war die Berliner AfD in Jüterbog zu Gast. Damals hatte sie auf einem Parteitag ihre Kandidaten für die Bundestagswahl gewählt.

Parteichefin Kristin Brinker stellt sich erneut zur Wahl, ebenso ihre vier Stellvertreter. Sie ist seit 2021 AfD-Landesvorsitzende in Berlin. Nach der Wahl im selben Jahr übernahm sie auch den Posten der Fraktionsvorsitzenden im Abgeordnetenhaus.

Gegenkandidaturen bei der Neuwahl des Vorstandes werden nicht erwartet. Einem Antrag, bei der Berliner AfD eine Doppelspitze einzuführen, wird keine Chance eingeräumt.