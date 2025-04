Auweia Berlin Mittwoch, 16.04.2025 | 08:57 Uhr

Wenn man nichts zu sagen hat einfach mal die Daumen in der Tasche lassen statt hier inhaltslos zu kommentieren....wenn sie 800 Euro in der Ausbildung bekommen und die Miete schon 400 Euro kostet wär es schön zumindest nicht noch knapp 100 Euro für Fahrscheine ausgeben zu müssen...p.s. Bürgergeld sind 562 Euro aber Fakten sind ihnen anscheinend nicht so wichtig.