Ferry Montag, 21.04.2025 | 12:17 Uhr

Es geht um „verfassungstreue“, nicht „Ja“ und „Amen“.

Beamte erfüllen Rollen, in denen sie die Verfassung anwenden und schützen sollen. Klar, gibts da Einschränkungen. Streikverbot ist wie alt? Sie werden dafür übrigens auch ganz gut im Voraus entlohnt und früher in nette Pension entlassen.

Keiner zwingt die Personen in den Staatsdienst.



Was soll denn ihr unterkomplexe Geschrei bezwecken?