Berliner Betriebe müssen in einen Fonds einzahlen und wer ausbildet, bekommt daraus Geld zurück. So würde eine Ausbildugsplatzumlage funktionieren - die eingeführt werden könnte. Die Arbeitssenatorin hat jetzt den notwendigen Gesetzgebungsprozess dazu gestartet. Von Sabine Müller

Die Planungen für eine Ausbildungsplatzumlage in Berlin werden konkreter. Arbeitssenatorin Cansel Kiziltepe (SPD) hat am Mittwochvormittag ihren Referentenentwurf zur Stellungnahme an andere Senatsverwaltungen geschickt.

Berlins Ausbildungsmarkt sei "seit Jahren in einer Schieflage", sagte Kiziltepe in einem Pressegespräch, "die Zahlen belegen, dass sich etwas ändern muss". Im vergangenen Jahr seien mehr als 3.700 junge Menschen in der Hauptstadt ohne Ausbildungsplatz geblieben, die Zahl der unbesetzten Ausbildungsplätze habe sich seit 2009 verfünffacht.

CDU und SPD hatten sich in ihrem Koalitionsvertrag zum Ziel gesetzt, dass "in den Berliner Betrieben bedarfsgerecht ausgebildet wird". Im August 2023 wurde deshalb zusammen mit Wirtschaft, Gewerkschaften und anderen Akteuren ein "Bündnis für Ausbildung" ins Leben gerufen, um die Zahl der Azubi-Stellen in Berlin dauerhaft zu erhöhen. Vereinbart wurde, dass bis Ende dieses Jahres 2.000 zusätzliche betriebliche Ausbildungsplätze geschaffen werden sollen – Zielmarke: 34.853. Falls dies nicht gelingt, soll eine verpflichtende Ausbildungsplatzumlage kommen.