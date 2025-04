Die Berliner Innenverwaltung hat die mögliche Ausweisung von vier Aktivisten nach einem gewalttätigen pro-palästinensischen Protest an der FU Berlin verteidigt. Deren Aktionen hätten "mit freier Meinungsäußerung nichts, aber auch gar nichts zu tun", sagte Innenstaatssekretär Christian Hochgrebe (SPD) am Montag im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses. "Wir können so etwas nicht tolerieren und wollen es auch nicht."

Drei EU-Bürger und ein Amerikaner sollen an pro-palästinensischen Aktionen in Berlin teilgenommen haben. Ihnen werden mehrere Straftaten vorgeworfen. Verurteilt sind sie nicht. Nun sollen sie das Land verlassen.

Die vier Betroffenen sollen an pro-palästinensischen Protesten am 17. Oktober 2024 und weiteren Aktionen teilgenommen haben. Damals waren laut Innenverwaltung zwischen 20 und 40 Personen mit schweren Werkzeugen in die Freie Universität Berlin eingedrungen. Sie hätten dort Türen und Schränke aufgebrochen, Wände beschmiert und massive Sachbeschädigung begangen. Mitarbeitende der FU hätten sich in Büros verschanzt und seien massiv eingeschüchtert worden. Nach Schätzung der Hochschule entstand ein Schaden von mehr als 100.000 Euro.

Ihnen wird außerdem Beleidigung und das Rufen von mutmaßlich verfassungsfeindlichen Parolen vorgeworfen. Es gibt auch strafrechtliche Ermittlungen gegen die vier Personen. Bisher liegen noch keine Verurteilungen vor.

Die Fraktionen von Linke und Grünen kritisierten, dass die Behörden nicht den Ausgang strafrechtlicher Verfahren gegen die Betroffenen abwarteten.