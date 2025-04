Sanduhr und leere Stühle auf Berliner Bebelplatz erinnern an Hamas-Geisel

Am Berliner Bebelplatz wird am Dienstag ein Gedenkort für die israelischen Hamas-Geiseln eingerichtet. Wie die Deutsch-Israelische Gesellschaft Berlin und Brandenburg (DIG) mitgeteilt hat, wird auf dem Platz neben der Staatsoper unter anderem eine große Sanduhr aufgestellt. Sie soll an die verrinnende Lebenszeit der 59 verbliebenen Geiseln erinnern.