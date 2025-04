Ein Jahr Erfahrung mit der Cannabis-Freigabe hat keine Annäherung gebracht zwischen Befürwortern und Kritikern in Berlin. Diskutiert wird über Zuständigkeiten genauso wie über medizinische Folgen – und die CDU fordert eine Rolle rückwärts. Von Sabine Müller

Stolz zieht Deborah Reich das noch recht frische Behördenschreiben vom Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) aus der Tasche. "Wir haben unsere Anbauerlaubnis am 14. März erhalten", sagt die 34-jährige Vorstandsvorsitzende von "Tom Hemp's", einer der fünf Cannabis-Anbauvereinigungen, die in Berlin bisher genehmigt sind. Unter anderem in Marzahn-Hellersdorf, Treptow-Köpenick und Pankow. Die Anträge von 21 weiteren Vereinen sind laut Lageso aktuell in Bearbeitung.

Erste legale Cannabis-Ernte in Berlin an Mitglieder verteilt

Die Zusammenarbeit mit dem Lageso fand Deborah Reich "super". Jetzt will sie zeitnah beim Ordnungsamt Lichtenberg vorsprechen – denn für die Kontrolle der Cannabis-Vereine sollen nach dem Willen des Senats die Bezirke zuständig sein.

Der Ordnungsstadtrat von Treptow-Köpenick, Bernd Geschanowski (AfD), konstatiert einen stadtweiten Widerstand. "Alle Ordnungsamtstadträte waren sich in den Gesprächen mit der Senatskanzlei einig, dass die Aufteilung der Zuständigkeiten auf das Lageso und die Bezirke völlig unsinnig und uneffektiv ist."

Im Bezirk Marzahn-Hellersdorf, wo die erste genehmigte Cannabis-Anbauvereinigung sitzt , gab es bisher keine Kontrollen durch das Ordnungsamt. Der Bezirk schreibt dem rbb: "Inwiefern die bezirklichen Ordnungsämter für die Kontrollen zuständig sind, ist noch in Klärung."

Fünf sogenannte Anbauvereinigungen bauen in Brandenburg Cannabis legal an. Einer dieser Cannabis-Clubs sitzt in Fürstenwalde. Dort gibt es über hundert Mitglieder. Ihre erste Ernte haben sie bereits erhalten.

Anbauvereinigung in Fürstenwalde

"Ob das mit der Legalisierung zu tun hat, würde ich eher in Frage stellen", sagt allerdings Gesundheitssenatorin Czyborra. Denn man sehe gerade grundsätzlich einen Anstieg beim kritischen Drogenkonsumverhalten.

Betzlers Kollege Stefan Gutwinski erzählt, er erlebe bei vielen seiner Patientinnen und Patienten genau das, was er befürchtet habe: einen zunehmenden Cannabis-Konsum. Aus anderen Bundesländern kommen ähnliche Berichte von Ärztinnen und Ärzten.

Zum Jahrestag der Teil-Legalisierung an diesem Dienstag kommt aber nicht nur aus den Bezirken Kritik. "Das Problembewusstsein des Konsums sinkt", sagt Felix Betzler, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie an der Berliner Charité. Seiner Ansicht nach haben viele Menschen das Konzept der Legalisierung nicht richtig verstanden. "Wenn eine Substanz legalisiert wird, bedeutet das nicht, dass sie weniger schädlich ist als vorher." Und Cannabis habe einen schädlichen Einfluss auf das menschliche Gehirn, betont Betzler.

Auch die Bilanz der Polizei zum Jahrestag fällt kritisch aus. Die Berliner Polizeipräsidentin Barbara Slowik Meisel beklagt, das neue Gesetz habe den Schwarzmarkt rund um Cannabis nicht zurückdrängen können, im Gegenteil, er floriere.

Gesundheitssenatorin Czyborra mahnt Geduld an. "Ob das Gesetz am Ende des Tages die Ziele erreicht, die wir erreichen wollen, werden wir in vielleicht ein, zwei Jahren sehen können. Heute ist es viel zu früh, das zu beurteilen."

Beim Koalitionspartner CDU haben viele ihr Urteil aber längst gefällt. Justizsenatorin Felor Badenberg beklagt unter anderem die Zusatzbelastung der Justiz. Wegen der Amnestieregelung für Altfälle müssen in Berlin etwa 5.400 Strafverfahren überprüft werden, 249 waren bis Mitte März geschafft. In 178 Fällen wurden bereits verhängte Strafen wegen Verstößen mit Marihuana oder Haschisch erlassen, 71 Mal wurden die Strafen neu bestimmt. In einem Fall wurde ein Häftling entlassen.