Die Rudolf-Wissell-Brücke gehört zu den meistbefahrenen Autobahnabschnitten Deutschlands. Seit Jahren wird ein dringend notwendiger Neubau geplant. Ab Montag sollen bei einer Anhörung in Berlin-Moabit Fragen und Probleme erörtert werden.

Nicht nur die Brücken am Autobahndreieck Funkturm müssen erneuert werden, auch die Rudolf-Wissell-Brücke etwas weiter nördlich ist längst fällig. Diese Spannbetonbrücke der A100 gilt als eine der am meisten befahrenen Autobahnbrücken in ganz Deutschland und ist inzwischen 64 Jahre alt.

Gebaut wurde sie für einen Bruchteil des Verkehrs, der heutzutage täglich über sie rollt. Bevor die Planung für den Neubau auf die Zielgerade kann, hört sich das Fernstraßen-Bundesamt ab Montag Kritik von Anwohnern, Berliner Verkehrsverwaltung, Deutsche Bahn und einigen weiteren an. Insgesamt 520 Einwände sollen besprochen werden. Das Anhörungsverfahren findet in einem Hotel an der Ecke Stephanstraße und Birkenstraße (Moabit) statt [fba.bund.de].