Die frühere Berliner Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) kämpft gegen ihre Verurteilung wegen Bestechlichkeit. Wie angekündigt haben ihre Anwälte Revision gegen das Urteil des Berliner Landgerichts eingelegt, teilten sie am Montag mit. "Frau Kalayci hat stets betont und betont hiermit nochmals mit allem Nachdruck, dass sie in ihrem gesamten Politikerleben niemals bestechlich war, auch nicht in dem hier vorliegenden Fall."