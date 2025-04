"Fridays for Future" protestiert vor Parteizentralen gegen Koalitionsvertrag

Fahrrad-Demo in Berlin

Mit einer Fahrrad-Demonstration hat die Klimaschutzbewegung "Fridays for Future" am Freitag in Berlin gegen den Koalitionsvertrag von Union und SPD protestiert.

Die Regierungschefs in Berlin und Brandenburg begrüßen den neuen Koalitionsvertrag und sehen darin einen Kurswechsel. Zufrieden zeigt sich auch die Berliner AfD, wohingegen die FDP scharfe Kritik ausübt. Die Reaktionen aus der Region.

Wegner und Woidke sehen in Koalitionsvertrag richtige Schwerpunkte

Die Sprecherin der Organisation in Deutschland, Carla Reemtsma, kritisierte am Freitag im rbb den Koalitionsvertrag von Union und SPD. Dieser sei der aktuellen Klima-Lage in keiner Weise angemessen. Dort werde etwa auf Gas als Energiequelle gesetzt; zugleich würden Klimaziele aufgeweicht, sagte Reemtsma auf Radioeins.

Statt wirksamen Klimaschutzmaßnahmen plane die neue Bundesregierung unter anderem den Kohleausstieg bis 2038 hinauszögern und die Gasinfrastruktur auszubauen, hieß es. Die Bewegung forderte die künftige Bundesregierung auf, dass Deutschland als einer der größten Verursacher des Klimawandels mehr Verantwortung übernehmen müsse.

Nach eigenen Angaben demonstrierte die Klimaschutzbewegung am Freitag deutschlandweit in mehr als 50 Orten und in über einem Dutzend Ländern weltweit.