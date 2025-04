Berliner Senat will Hochhaus mit 500 Wohnungen am Bahnhof Warschauer Straße

Planverfahren an sich gezogen

Der Berliner Senat hat das Bebauungsplanverfahren für ein Areal in Friedrichshain am S-Bahnhof Warschauer Straße vom Bezirk an sich gezogen. Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung sieht dort Potenzial für rund 500 Wohnungen.

Vorgesehen ist demnach auf der Fläche Rudolfstraße 17-18 ein Hochhaus. Dort sollen vor allem Wohnungen entstehen, darunter Sozialwohnungen. Mit dem Bezirk habe keine Einigung erreicht werden können, so die Stadtentwicklungsverwaltung. Daher habe sie das Verfahren an sich gezogen, um das Ziel, in allen Teilen der Stadt bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, zügig umzusetzen.