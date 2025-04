Berlin lädt zum Gedenken an Kriegsende keine Vertreter anderer Staaten ein

Do 24.04.25 | 16:11 Uhr

Das Land Berlin wird zu den Gedenkfeiern zum Ende des Zweiten Weltkriegs keine offiziellen ausländischen Vertreter einladen. Der Senat erwartet, dass sich Vertreter von Russland und Belarus daran halten und auch Vertreter anderer Staaten die Entscheidung respektieren, wie eine Senatssprecherin am Donnerstag mitteilte.

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine 2022 sind russische und auch belarussische Offizielle bei Gedenkfeiern in Deutschland größtenteils unerwünscht.

Auch Brandenburg hält an dieser Praxis fest. Die Staatskanzlei verwies am Donnerstag auf ein Schreiben von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) von vor zwei Jahren. Darin hatte er erklärt, dass ein friedliches und würdiges Gedenken im Beisein offizieller russischer Vertreter nicht möglich sei, solange Russland die Ukraine angreife und den Frieden in ganz Europa bedrohe.