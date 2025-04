Um mehr Fahrraddiebstähle in Berlin aufzuklären soll der Senat eine spezielle Ermittlungsgruppe beim Landeskriminalamt einrichten. Das forderten Grünen-Fraktionschef Werner Graf und der innenpolitische Sprecher der Grünen, Vasili Franco, am Dienstag im Abgeordnetenhaus.

Einen entsprechenden Gesetzesantrag will die Fraktion der Grünen bei der nächsten Sitzung des Abgeordnetenhauses einbringen. Bisher lehne der Senat eine solche Maßnahme allerdings ab.

Bereits in den Jahren 2018 und 2019 gab es in Berlin eine Ermittlungsgruppe gegen Fahrraddiebe, sie wurde jedoch nach gut 100 Verfahren wieder aufgelöst. Franco kritisierte, dass es keine länderübergreifenden Ermittlungen bei Fahrraddiebstählen gebe - obwohl Radbesitzer mithilfe von Tracking oftmals nachverfolgen könnten, dass ihr Rad ins Ausland geschafft wurde. Zudem habe die Berliner Polizei ihre Schwerpunkteinsätze im vergangenen Jahr halbiert, was die Aufklärung der Diebstähle zusätzlich erschwere.